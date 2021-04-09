就算已經是13年前的陳年往事，現任湖人助教的奇德，仍在日前大爆「小飛俠」布萊恩在2008年北京奧運不少耍大牌事蹟，除了在比賽中不講理出手，更要全隊回飯店去接遲到的他，「這讓詹姆斯很不高興，但我們還是回頭接了布萊恩。」

「我們搭乘巴士離開飯店準備去派對，卻等不到布萊恩就先出發了，隨後我們接到電話，必須開回飯店接布萊恩，」奇德說，「詹姆斯對此很不高興，卻必須讚揚詹姆斯，因為我們還是回頭接了布萊恩，更跟他強調我們只有這次會這樣做。」

甚至說到布萊恩在北京奧運的投籃問題，奇德也爆料，「布萊恩會出手一些誇張的投籃，我曾在訓練時問他可否接球就投，他看著我的樣子就像我在說另一種語言，我問他是否要運球後才能出手，他一開始感覺被冒犯，後來知道我是為他好。」

就連當年美國隊總教練「K教練」薛舍斯基也爆跟奇德一樣的料，「我們把布萊恩的投籃片段剪成影片，然後找他來看影片，我告訴他當我們擁有安森尼與詹姆斯，他不能這樣打球，我記得他回我，我沒錯，他不會那樣做了，還有別的事情嗎？」

(中時 )