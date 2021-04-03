美國哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)2日報導，美國總統拜登的次子韓特(Hunter Biden)，日前分別接受「哥倫比亞廣播公司周日早晨」與「哥倫比亞今晨」的專訪。這是拜登就職以來，韓特首次接受電視專訪；訪問中他大談司法調查、「來自地獄的電腦」是否為他所有、戒毒的心路歷程，以及最近上市的回憶錄等等。

在專訪中，韓特回憶起2020年總統大選期間，拜登與家人如何在德拉瓦州威明頓(Wilmington)住處前，戲劇化地阻止他碰觸毒品。在一陣激烈衝突後，韓特奪門而出，而未來的總統則慌忙地追趕到馬路上。

韓特說道，「我試圖走上我的車，我女兒卻擋在我車門前，口裡不停喊著：爸爸！爸爸！求求你了，你不可以這樣(指吸毒)！不！不！」；而拜登則抓住韓特並一把抱住他，哭喊著「我不知道該怎麼辦！我不知道該怎麼辦！拜託別這樣」。

當被問如何看待父親老淚縱橫的請求，他回答道，「當時我只想找個藉口脫身，這樣我又能繼續嗑藥」；但他也強調，毒品的誘惑雖然強大，但絕對比不上家人的愛更強大。

針對日前韓特送修「來自地獄的筆電」，以及筆電中曝光的未成年孩童的色情影片、其與拜登在烏克蘭的業務；韓特坦言他的確有一台筆電被偷走，但不確定是否就是大家關注的筆電。「那裏的確可能有一台從我這偷走的筆電，也可能就是我被駭客駭入的筆電，而這是俄國情報人員幹的」。不過，被問及大家關注的那台筆電所有人是誰，他則推說不知道。

(中時新聞網)