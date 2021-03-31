拜登次子韓特出書自曝與大嫂婚外情

美國總統拜登的次子韓特（Hunter Biden）在4月6日即將出版的新書中坦承，前妻在發現他和大嫂出軌後，終於提出要離婚。

據《太陽報》（The Sun）和《紐約郵報》（New York Post）30日報導，51歲的韓特在哥哥波伊（Beau Biden）2015年5月因腦癌去世後，他便和嫂嫂展開秘密戀情。

書中說，和他育有3個孩子的前妻凱瑟琳（Kathleen）發現，丈夫在iPad上和嫂嫂互傳簡訊。1位熟知這本255頁回憶錄的出版界人士說，韓特在書內坦承，這是壓垮他與凱瑟琳婚姻的最後一根稻草。「韓特聲稱，當初會開始是因為他們互相需要，」這名出版界消息人士說，「她因失去痛苦死去的丈夫而悲傷，而他正剛開始設法戒毒。」

消息人士說，多年來，凱瑟琳一直設法幫忙他，好戒除毒癮和酒癮，「但後來當她發現，他睡上自己的大嫂後，就說他是變態」。

據《浮華世界》（Vanity Fair）報導，凱瑟琳在離婚文件中說，韓特在妓女，脫衣舞俱樂部和毒品上猛砸錢。

後來兩人分手鬧得很難看，而韓特在書中坦承，等兩人離婚後，他就在洛杉磯展開了5個月的狂歡，盡情享受性和毒品。

據說韓特寫《美好事物》（Beautiful Things）一書，獲得出版商西蒙與舒斯特（Simon & Schuster）200萬美元（約5702萬台幣）。而據《每日郵報》（Daily Mail）報導，要是他讓這本回憶錄拍成電影，還能再賺幾百萬美元。

另一方面，韓特書中還痛批美國前總統川普，說他抹黑自己和父親拜登，謊稱他們涉及貪瀆。

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(中時新聞網)