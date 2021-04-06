拜登準備砸1,740億美元發展電動車產業並廣設50萬座電動車充電站，市場看好北美與歐洲最大充電站公司ChargePoint Holdings與其同業Blink Charging、Beam Global將直接受惠，其股價自拜登公布當日起連日上揚，上周五ChargePoint Holdings收漲近12%。

Blue Line Capital總裁Bill Baruch表示，價值股仍具有巨大潛力，「我認為價值股將繼續領先，整體而言，經濟活動將持續回升，基建支出將帶來助益，交易活動對這些產業有利，尤其是銀行股」。他並點名鐵路、航空，以及對原油價格敏感的股票也將受惠。

利弊得失 經濟短空長多

投銀Jefferies經濟學家先前預估美國2022年國內生產毛額（GDP）將成長5.2%，現在看好拜登的基建計畫可能使該年度經濟成長率增加0.5至1個百分點。

Oxford Economics首席經濟學家Gregory Daco預估2022年美國經濟將成長3%，而拜登的計畫將使明年成長率提高0.5個百分點。

穆迪分析（Moody's Analytics）首席經濟學家Mark Zandi表示，這些基建項目要到2023年才會真正上路，因此他預期從2021年第四季到2022年第四季美國經濟僅將成長1.3%，且拜登的基建計畫將不會帶來任何增長助力。

部分分析師提醒拜登加稅計畫可能造成衝擊。川普政府在2017年推出的減稅措施為美股的多頭行情帶來提振。瑞銀（UBS）股票策略師表示，拜登的加稅計畫對標普500指數成份股的獲利衝擊可能達到7.4%。

一些經濟學家表示，這項逾2兆美元的計畫長期而言將提振美國經濟，但由於計畫本身曠日持久，且加稅可能削弱企業投資與經濟活動，因此在該計畫真正開始加快經濟增長之前，可能先阻礙2022年的經濟發展。

Natixis美洲區首席經濟學家Joe LaVorgna預測2022年成長率約為3.5%，但拜登的計畫可能將使成長率跌破3%，因為在基建計畫開始提振經濟之前，提高公司稅會先降低公司獲利並削弱企業投資。

Greenwood Capital投資長Walter Todd認為加稅計畫符合預期，且可能要到明年才會生效，因此投資人大多處之泰然，但任何伴隨著拜登基建支出計畫而來的加稅新措施都可能給股市構成風險。他表示：「市場雖充分消化了最初的消息，但我擔心的是，新一輪稅改可能比人們所預期的範圍更大」。

經濟學家普遍認同就更長期而言，拜登的計畫對美國將是一個巨大的助益。穆迪分析首席經濟學家Mark Zandi預估該計畫將使美國2023年成長率增加約半個百分點，使2024年成長率增長1.6個百分點。他並預期該計畫將在2024年為美國增加約140萬個工作機會，並在2025年增加100萬個工作。

白宮首席經濟顧問Brian Deese周日表示，政府基建計畫的目標是促進短期與長期就業增長的投資，我們的計畫主張「讓經濟繼續發展，讓我們看到更多就業機會」，這對經濟確實是一件好事。我們也應該為更長遠的未來設想，思考那些投資將真正帶動什麼，不僅將提高就業增長，且將創造更優質的就業成長，不僅是短期、也能促進長期就業成長，透過自1960年代以來我們未曾有過的方式去投資我們的基礎建設、投資我們的研發工作。

由於民主黨人僅以些微多數掌控國會兩院，拜登的加稅計畫勢必給該提案的帶來挑戰。雖然共和黨普遍支持重建道路、橋樑與機場，以及擴大寬頻連網計畫，但極力反對為此加稅。參議院少數黨領袖麥康諾在拜登發布計畫後即表明因為加稅，他「不太可能」支持這項提議。

美國能源部長Jennifer Granholm 周日表示，如果拜登總統無法達成兩黨協議，他願意在沒有共和黨議員支持的情況下推進其2兆美元基建方案。Granholm 表示，拜登希望其計畫能得到共和黨支持，但如果行不通，他可能支持再度動用「調解」（reconciliation）程序，讓民主黨人在參議院只要以至少51票的簡單多數就能通過該方案，而不必按一般程序必須拿到60票以上。此前民主黨已採用這種策略，在3月初了通過1.9兆美元新冠紓困振興方案。

(時報資訊)