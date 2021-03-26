警方查獲職業賭場掛名桌遊協會藏身大樓內，並以籌碼作為賭資，將賭客與賭場負責人、員工全部帶回警局。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市東區1棟住商大樓內，有賭博業者以桌遊競技協會掛牌，私下卻以籌碼大玩德州撲克，靠女荷官以手機聊天軟體加好友攬客，合法掩蓋非法，警方屢查不到證據，25日凌晨當場查獲賭具與籌碼賭資（面額2億8065萬多元），林姓負責人依賭博罪移送台南地檢署，15名員工與賭客依社維法裁處。

賭場經營又出現新模式，東區林森路一棟住商大樓，有業者登記桌遊競技協會，以德州撲克俱樂部型態生存，私下卻在19樓經營職業賭場，以籌碼代替現金，聘請女荷官發牌兼以line軟體加好友吸引賭客。

賭場監控嚴密，光員工就有12人，在大樓高處與入口處把風，加上現場只有籌碼，警方多次查緝難以突破。25日凌晨再搗賭窟，發現玩家在入場下賭前需先匯款，經賭場幹部確認入帳，才能現場兌換籌碼下注，賭客最後再依籌碼餘額結算現金。

警方取得籌碼可換錢的證據，遂在現場將林姓負責人、3名賭客與12名員工全部帶回警分局。

警方發現，近來有賭博業者以棋牌社、桌遊協會等名義向政府申請社團，謊稱合法經營，騙過房東與大樓管委會，私下號召賭客加入會員，掩護聚賭牟利，增加警方查緝難度。

警政署3月1日至22日執行「全台掃蕩賭博、洗錢及轉帳水房」三合一專案，台南市警1分局一直未有突破績效，承受高層壓力，近日才由警1分局長方國璽率隊突破，現場查獲賭資籌碼1238個（面額2億8065萬5500元）、現金賭資9800元及撲克牌等賭具。

(中時 )