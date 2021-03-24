基隆市警局持搜索票在8個據點查獲六合彩簽單、電腦5組等證物。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

台北一名蕭姓男子每星期接受六合彩、今彩簽注賭，賭金高達3億元，基隆市警局接獲通報，循線追查，持搜索票在8個據點查獲六合彩簽單、電腦5組等證物，並逮補蕭男及5名共犯，警方偵詢後，依賭博罪送辦。

據了解，蕭男從去年12月開始，每星期接受六合彩、今彩簽注賭金約500萬元，為規避警方查緝，將簽賭方式改為網路簽賭，迄今接受下注賭金高達3億元，獲利金額約6百萬元。

基隆市警局偵三隊、科偵隊、第一分局偵查隊、第二分局偵查隊、第四分局偵查隊，以及刑事警察局偵查第九大隊第一隊共組專案小組，於16日至22日分持台北地方法院、士林地方法院、桃園地方法院所核發，總計8張搜索票，分別前往台北、新北、桃園等處所執行搜索。

警方在現場查扣電腦5組、點鈔機1台、監視器1組、六合彩簽單及模擬槍1支等證物，並於台北文山區逮捕蕭男，另在新北中和區逮捕5名共犯，而嫌犯為躲避警方查緝，在住處門口裝設魚眼高畫質監視器，全天監看管制人員進出，雖大費周章防備，仍難逃法眼。

基隆市警察局配合警政署執行「全國同步查緝賭博」、「打擊洗錢及地下通匯」暨「阻斷轉帳水房」專案行動三合一專案，執行期間，賭博犯罪計偵破職業賭場4件18人、六合彩簽賭5件6人、網路賭博4件8人及公共場所賭博2件5人，共計15件37人；洗錢及地下通匯犯罪共計偵破5件10人、不法洗錢金額約2754萬元。

(中時 )