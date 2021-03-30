鴻海(2317)旗下FII工業富聯(601138.SH)公布2020年財報，合併營收4317.85億元（人民幣，下同）、年增5.65％，但營益率自5.16％降至4.57％。歸屬母公司稅後淨利174.3億元、年減6.32％，每股盈餘（EPS）0.88元、低於前年0.94元。

工業富聯董事會通過2020年盈餘分派案，決議擬每股配發現金股利0.25元，較前年0.2元增加，盈餘配發率自約21.28％提升至約28.41％。公司將於明（31）日召開業績說明會，並訂於6月8日召開股東會。

工業富聯去年第四季合併營收1492.09億元，季增達40.87％、年增達15.84％。營益率6.53％，優於第三季4.05％、低於前年同期7.6％。不過，歸屬母公司稅後淨利86.25億元，季增達1.29倍、年增2.42％，每股盈餘0.44元，優於第三季0.19元及前年同期0.42元。

觀察工業富聯去年3大產業概況，通訊及行動網路設備營收2540.18億元、年增3.87％，毛利率自11.17％降至10.63％。雲運算營收1753.06億元、年增7.6％，毛利率自4.17％升至4.63％。工業互聯網營收14.41億元、年增近1.31倍，毛利率自32.25％升至41.67％。

工業富聯表示，去年業績在新冠肺炎疫情肆虐下仍穩中有進，雖因疫情導致的一次性防疫成本及年底匯率波動造成的匯損影響，使歸屬母公司稅後淨利下滑，但在排除疫情期間停工損失及防疫支出10.8億元後，稅後淨利約185億元、大致持平2019年。

工業富聯指出，去年通訊及行動網路設備業務中，電信設備及企業終端設備雖受疫情及中美貿易摩擦影響，訂單遞延致使營收年減6.9％，但智慧家居產品出貨達1.3億台、年增逾20％，帶動營收年增達11.3％、毛利率提升0.94個百分比。

而雲運算業務去年營收及毛利率同步成長，主要動能來自雲端服務供應商（CSP）客戶業務成長，營收年增達70.5％。若以區域觀察，以北美及中國大陸CSP業務動能最強，營收年增率分別達37.8％及近1.58倍。

至於自「科技服務業務」更名的工業互聯網業務，去年營收及毛利率同步跳增，主要受惠燈塔工廠業務及對外提供的軟硬體整合智慧製造解決方案帶動。同時，集團持續加大人才、專利等投資，構建技術護城河，去年研發費用達100.37億元、年增6.5％。

(時報資訊)