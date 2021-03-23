警方查扣到2台罕見的彩球機，並在現場啟動示範。(林郁平攝)

警政署長陳家欽表示，這次掃黑行動以斬斷黑道賴以生存的不法金流為主。(林郁平攝)

警政署為徹底打擊黑道幫派，貫徹「打擊幕後首惡」、「斬斷不法金流」2大任務目標，除日前執行2波全國同步掃黑行動後，接續針對黑幫賴以維生的賭博、洗錢及詐欺等不法核心利益，自3月1日起至3月22日止，密集執行「全國掃蕩賭博、洗錢及轉帳水房三合一專案」，共查獲具規模職業賭場16件447人、網路賭博16件352人，以及地下匯兌68件174人、詐騙洗錢水房19件47人，現場查扣4138萬餘元。

警方清查，其中有28個案件有黑道幫派主持或涉入等情，包括四海幫海中堂、海竹堂、天道盟太陽會、正義會、濟公會、不倒會、竹聯幫天堂、地堂、三光幫、風飛沙幫、牛埔幫及地區角頭。這次掃黑行動是以斬斷黑道賴以生存的不法金流為主，再溯源揪出幕後首惡和核心分子法辦，徹底瓦解幫派組織，尤其針對最大暴利源頭，例如簽賭網站、職業賭場、地下匯兌洗錢水房和詐騙電信機房、一一蒐證剷除。

刑事局偵查第四大隊查獲邱姓男子等3人，涉嫌經營「巨力」、「泰金888」等多個賭博網站案，現場查扣1087萬6100元、支票830萬元、本票1,400萬元及電腦設備等贓證物一批，懷疑幕後有天道盟分子涉入，刻擴大偵辦中。

另刑事局偵查第六大隊查獲李姓女子在嘉義市經營六合彩賭博網站，現場查扣300萬元及電腦設備等贓證物一批，也懷疑幕後與天道盟濟公會相關。並在北市中山區破獲劉姓男子等19人涉嫌經營「歐博娛樂城」網站，並以BBIN虛擬貨幣簽注，現場查扣電腦設備等贓證物一批。

台北市、新北市、桃園市及刑事局偵查第九大隊共同查獲林姓男子等50人，涉嫌利用彩球機經營六合彩及運動簽賭網站，現場查扣到2台彩球機及電腦設備等贓證物一批。

刑事局國際科從詐騙集團收簿手循線追查，發現30歲鄭姓男子等5人涉嫌替詐團、賭博網站洗錢，清查嫌犯人頭帳戶經手不法所得逾5000萬元，現場查扣賓士車輛2部、贓款19萬8000元及電腦設備等贓證物。

(中時 )