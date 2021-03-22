徐男專偷工地倉庫機具，八德警鷹眼逮嫌。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園市八德區近期發生多起工地倉庫機具竊盜案，八德警獲報抽絲剝繭，比對發現作案手法及車輛、穿著特徵類似，調閱監視器追查，順利逮到徐姓男子等人，發現他涉及6起竊案，失主累計損失達30萬元以上，訊後依竊盜、毒品危害防制條例等罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

八德分局四維派出所3月6日受理民眾報案，稱在八德區重慶街150巷工地倉庫機具遭竊，警方接獲報案後，立即由四維所、八德所、大安所及偵查隊組成專案小組積極追查，調閱周邊監視器分析比對犯嫌作案手法及車輛、穿著等相關特徵，發現犯嫌涉及本轄內6件竊盜案件，彙整資料向桃園地方法院核發搜索票。

專案小組20日13時許見時機成熟，出動10名警力，持桃園地方法院核發搜索票啟動專案，順利在平鎮區龍南路將徐男查緝到案，並起出相關證物，查獲啤酒22箱、保力達飲品12箱及作案相關物品等扣案證物，另也在徐男家中當場查獲吸毒證據，扣得安非他命7包（含袋毛重約9公克）和電子磅秤1台，警方訊後全案依竊盜、毒品危害防制條例等罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

徐男專偷工地倉庫機具，八德警鷹眼逮嫌。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

徐男專偷工地倉庫機具，八德警鷹眼逮嫌。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

八德分局呼籲民眾住居所應做好防竊措施，並守望相助多多留意住家週邊安全，如遇可疑情事可撥打110報案，警方將迅速到場處理。

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(中時 )