高男為躲避警方追捕，躲在路旁盆栽後方，不過因其身材高大，盆栽無法完整遮避，最後仍逃不出警方鷹眼。（吉安警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

屏東一名28歲高姓男子因毒品案遭通緝逃亡到花蓮，日前在吉安某間電子遊戲場打遊戲時，見警方臨檢趕緊奪門而出，警方見狀趕緊追捕在後，沒想到高男竟異想天開躲在路旁盆栽後方，不過因其身材高大，隨即被警方識破後並遞解歸案。

吉安警分局表示，太昌及北昌派出所日前晚間共同執行擴大臨檢勤務，當警方臨檢轄內某間有照的電子遊戲場時，逐一盤查過濾店內人員身分後，其中一名男子起身佯裝配合拿出證件，竟突然轉身衝出大門。

沒想到，男子為躲避警方追捕，在距離遊戲店200公尺處，發現路旁有個盆栽，異想天開地躲在後方，原以為自己能像變色龍似地順利瞞天過海，不過卻因其身高約170公分，盆栽無法完整遮避，最後仍逃不出警方鷹眼。

警方發現男子後，當場喝令「自己走過來趴下，不許動」，當場查核男子身分後，發現原來是名毒品通緝犯。

警方表示，經查該名28歲的高姓男子，日前在屏東地區涉及毒品案件，經法院判決應執行有期徒刑3個月，不過卻四處逃亡藏匿，今年2月被發布為通緝犯，完成相關詢問後，也依法將他遞解歸案。

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(中時 )