藝廊女老闆酒醉大鬧 脫衣怒罵警神經病下場出爐

新北市經營藝廊的洪姓女子去年8月間喝酒醉，搭計程車途中在車上猛吐，被司機要求支付清潔費用，未料洪女不滿在車上大吵大鬧，並將全身衣物脫光光，拒絕下車，司機見狀報警處理，洪女見員警勸阻，連罵了「神經病」、「fucking asshole」等語，遭警方依妨害公務送辦。新北地院近日判處她2年緩刑，接受法治教育課程6小時，全案定讞。

洪女具有碩士學歷，留學進修後在台經營藝術展廊，她去年8月24日飲酒後，在永和區搭乘計程車，卻未忍住吐意，在車內狂吐，陳姓司機見狀向她收取清潔費，但洪女不從，開始發酒瘋狂脫衣物，在車上大吵大鬧。

陳男報警求助，洪女見員警到來，不僅不配合，還口出惡言，對著員警罵「神經病」、「fucking asshole」、「幹」等語，直接被員警帶回派出所偵辦。檢方調查後，依妨害公務起訴洪女，並聲請簡易判決，一審判處洪女拘役20日、得易科罰金2萬元，並要求她賠償7200元，洪女雖與2警達成和解、賠償，但仍繼續上訴。

新北地院二審認為，洪女是因酒後失態犯案，且達成和解，再犯可能性低，因此改判洪女緩刑2年，緩刑期間付保護管束，另接受法治教育課程6小時。

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(中時 )