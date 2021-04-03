一名竹科工程師阿許（化名）於2014年間，帶著就讀國一的鄰居妹妹小晶（化名）去南寮漁港看星星，但卻一時色性大發，在車裡強行親吻小晶，亂摸小晶的背部，小晶因害怕而裝睡，事隔6年，小晶升上高中才終於鼓起勇氣向老師訴說，案經校方通報才因此曝光。新竹地院3月30日宣判，判阿許2年徒刑，緩刑5年。可上訴。

據判決書指出，阿許與小晶為鄰居，兩家人平日經常有來往，在2014年小晶正要升國一的暑假，阿許在某日晚上9時邀約小晶去南寮漁港看星星，小晶不疑有他便開心前往。

不料到現場後，阿許卻按耐不住慾望，先是在車內親吻小晶，強行把舌頭伸入對方口中，還把坐在副駕駛座的小晶拉到駕駛座之處，要求小晶躺在他身上，同時一邊親吻又伸手撫摸小晶的背，當時小晶因害怕而裝睡直到返家。

這還沒完，阿許將熟睡的小晶抱回她的房間，繼續犯行，這次變本加厲摸了胸部，再伸手摸小晶的下體。小晶因當時年紀還小，不曉得該如何處理，直到上高中後，才鼓起勇氣向學校輔導老師與母親訴說，經學校通報全案才因此曝光。

新竹地院審理時，阿許坦承犯行，且與被害人及其家屬達成和解與賠償，並搬離原住所，法官酌情後，依強制猥褻罪判刑2年，緩刑5年，緩刑期間交付保護管束，期間也不得向被害人做任何接觸，並須依規定參加法治教育3場次。全案可上訴。

(中時新聞網)