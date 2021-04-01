彰化一位人夫與妻子分居15年，妻子深知丈夫在外養小三，不僅不願意負擔家中開支，連子女養育也不聞不問，人夫成天花時間在外與小三唱卡拉OK、逛夜市約會，人妻不願看婚姻名存實亡，最終向彰化地院訴請離婚，於3月25日獲准。

據判決書指出，人妻主張與人夫結婚35年，但丈夫於民國95年就離家，兩人分居已達15年，不僅棄家庭於不顧，也完全不在意子女的成長過程，根本無任何繼續想與她維持婚姻的意思，請求法院判准離婚。

法官勘驗兩人的女兒的證詞，其女兒被問及被告為何人，其女兒則回應，「是爸爸，但爸爸在我國二的時後就離家出走，沒聯絡了」；人妻則指控，丈夫工作不穩定外，常與其他女子在公園唱卡拉OK，在夜市牽手互動親密，久久回一次家中則如蜻蜓點水般，快速洗澡後就再次外出，完全不跟家人有其他互動。

彰化地院法官透過訪視調查報告以及調查證據，認定人夫在外與其他女子有不正當交誼，長期未於家中同住，經人妻多次勸阻仍不理會，甚至發生衝突並離家出走長達15年，期間兩人完全無聯繫，看不出雙方有維持婚姻的積極作為，顯見兩造間已無任何賴以維持婚姻之誠摯、互信、互諒、互愛之可言，判定人夫需為婚姻失敗負起較大的責任。最終於3月25日裁准人妻的訴求，准許離婚。可再上訴。

(中時新聞網)