台北市一名男子，在外面偷吃，且與小三傳曖昧訊息，對話意外被正宮發現，氣炸將兩人告上法院，而小三針對與人夫曖昧對話，解釋只是在開玩笑，不過法官用年紀打臉小三理由，認為都60歲了，應該可以分辨是非。

這名遭到劈腿的人妻，某天在老公手機發現與小三對話，不僅用男女朋友身分在一起，還有不少曖昧對話，像是「已經預備了體能恢復計畫，下次見面嚇死妳」、「我又忍不住」、「幻想在摩鐵」、「想像畫面越來越生動」、「心跳加速」等語。

針對正宮指控，小三則辯稱，與人夫是透過網路認識，根本沒有所謂的男女感情，僅止於「聊得來的朋友」，至於手機裡的曖昧對話，小三表示某次與人夫在北市中山站吃完飯，散步經過摩鐵，剛好看到一名老年人與嫩妹走出來，才會拿來開玩笑。

不過法官勘驗兩人對話，充滿男女間情愫，小三也以「女友」自稱，加上性暗示的講話方式，認為兩人已經逾越一般男女感情界線，且小三都已經60歲，應會分辨對話足以破壞正宮感情，最後判定小三侵害配偶權，需賠償正宮10萬元。

(中時新聞網)