新北市三重區某釣蝦場客人常抱怨「釣不到蝦！」陳姓老闆調閱監視器後發現，原來是陳姓、方姓員工監守自盜2個月偷了約185台斤的蝦子，新北地方法院29日依業務侵占罪判處2人各6月徒刑。陳姓老闆今（30日）出面喊冤，蝦子被吃還好，就是影響到聲譽。

三重區某釣蝦場前年9月至11月間，常被消費者投訴「釣不到蝦！」質疑老闆根本作假，陳姓老闆調閱監視器後發現，竟是方姓、陳姓員工監守自盜，利用深夜可人稀少時段，穿著青蛙裝下池撈蝦，再將蝦子撈進桶子內搬出店外。

陳姓老闆痛罵當初得知方姓員工是單親媽媽好心雇用，豈料卻被如此對待，後來一時心軟沒有報警，但2嫌卻變本加厲繼續偷，陳姓老闆一怒之下報警逮人，新北地方法院29日依業務侵占罪判處2人各6月徒刑，得易科罰金。全案仍可上訴。

陳姓老闆今（30日）受訪表示，2人家境狀況都不算太好，第1次給他們機會但卻又繼續偷，被抓包時還辯稱是要自己吃，但自己吃也不可能吃那麼多。蝦子耗損事小，但影響的是商譽，曾有40至50名消費者在VIP群組中抱怨「釣不到蝦！」損失層面無法估計。

(中時 )