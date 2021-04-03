交通部長林佳龍先前宣布將2021年訂為「自行車旅遊年」，行政院也在2020年9月拍板定案，將在4年內投入16億元，打造國際化自行車路線，大力推廣自行車觀光旅遊市場。

在自行車界被譽為「南台灣代理商扛霸子」的昇陽自行車，由施和鋐夫婦經營，在這個一直以出口製造為導向的產業，深耕內銷，完全不懂英文的他們，靠著誠懇及努力，20幾年下來順利代理超過10個國際知名高階名牌，甚至還負責中國及東南亞地區的代理權。他們相信自行車在政府的推廣下，未來市場仍大有可為，希望讓更多人找到適合自己的好車！

在距離台南高鐵站約10分鐘車程的仁德區，轉進鄉間小路，就能看到路邊用白底綠字寫著「SYB昇陽自行車」的2層樓，站在落地窗外，就能看見裡面除了兩旁牆壁掛滿自行車及零件，中間也停滿各種尺寸的自行車。

董事長施和鋐（原名施志陽）指著牆上的車架、輪軸等零件，很自豪地說，「只要確認好手長、腳長及身長，我們就可以用客戶指定的各種品牌，當場組成一部車！」總經理陳素梅則笑著表示：「每個人騎車，不應該是人去適應車，而應該調整龍頭、把手，讓車適應人，這就是我們能做到客製化的強項。」

在成為自行車界高階品牌代理商之前，旅和鋐原本對自行車非常陌生。今年61歲的施和鋐，父親做工，22歲役畢後就在阿伯家的玻璃五金行當業務，一做就是12年，常常忙到凌晨才回家。同樣是親戚的阿姑看在眼裡，就對在市場賣衣服、又兼做臉的陳素梅說，「他（施和鋐）那麼認真，做什麼都會成功！」

阿姑家是學生自行車傑克（Joker）的製造商，她對陳素梅說，「你們3個小孩都很小，又要協助兩邊家庭，還是自己當老闆比較有未來。」在阿姑的幫忙下，1996年先讓施和鋐幫忙賣外銷的庫存車「Rocky」，結果半年後拿下傑克台南市的代理權。

回憶當年，施和鋐非常感恩。「在那個時代，要賣車的話，因為車子在我們手上，必須先拿東西出來設定抵押給製造商才能賣，因為阿姑的幫忙，免去我們的抵押，又先拿錢資助我們買貨車，我只能拼命跑業績，結果因為做得好，5年內就把台南以南的代理權全部拿到手。」

昇陽自行車國際股份有限公司

創辦人：施和鋐（原名：施志陽）

2019年營收：破億

註：1996年成立，員工數：30人，www.sycycles.com/sycycles/

施和鋐、陳素梅

1960、1963年生

學歷：北門農工機工科、成大EMBA

經歷：玻璃五金行業務、市場賣衣服

現職：昇陽自行車董事長、總經理

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(中時新聞網)