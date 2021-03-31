一位人妻表示，結婚六年間，婆婆偶爾會到家裡住，不過卻對老公的內褲有異常偏好。(摘自匿名公社)

步入婚姻是常被視作幸福的寫照，不過婚後生活也常常讓人感到不適應。一位結婚六年的人妻控訴婆婆有一詭異習慣，只要到家裡過夜，隔天都會挑一件老公的「髒內褲」回家親自洗乾淨，之後再摺好裝袋交回給她。對此感到相當匪夷所思。

原PO在臉書社團《匿名公社》上表示，結婚六年間，婆婆偶爾會到家裡住，不過卻對老公的內褲有異常偏好。她指出，婆婆每次到家裡住的隔天，都會偷帶一件老公的髒內褲回家，經過手洗曬乾後再摺成豆腐狀，用乾淨的耐熱袋裝好交回給原PO。

人妻控訴，「婆婆也沒有幫公公跟其他成員手洗內褲，唯獨偏好洗我老公的內褲。」詭異行為不但令她感到匪夷所思，心裡也非常不舒服。有一次原PO真的終於忍無可忍對婆婆發飆，「妳們現在是表演藍色水玲瓏的戲碼嗎？這麼愛洗把一籃子髒衣服帶回去洗啊，單獨帶走一件內褲到底？看不懂欸。」但過幾天，原PO又目睹婆婆從老公的髒衣服裡挑出一件內褲，在洗手台細細搓洗並曬乾。

文章一出，網友紛紛驚呼，「我不能接受」、「可能有強迫症，這已經是身心障礙了」、「這真的有點病態」、「超噁心」、「詭異，超詭異啊，戀褲癖」、「也許婆婆是無法忘記，以前兒子小時候都要她洗內衣的時候吧」。

有網友建議，可以試試看把老公的內褲都藏起來，看看婆婆會有什麼反應。此外，也有人認為，搞不好婆婆其實在暗示內褲要分開來洗。「還是婆婆在暗示媳婦內褲該手洗，不能機洗，然後又不能挑媳婦的來示範」、「可能嫌媳婦洗得不好，做樣本」。如果還是無解的話，網友更想出一個大絕招，「換妳去婆婆家把公公的內褲挑出來手洗曬乾，再摺成愛心形狀最後噴上香水交給婆婆。」

(中時新聞網)