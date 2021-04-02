扯！一名網友分享，19歲男友至今仍會和爸媽同房睡覺，而且還會側躺抱著媽媽睡，讓她覺得很怪忍不住提醒要保持距離，但對方卻不以為意回說「那是媽媽欸，不會怎樣。」聽到這邊，原PO內心崩潰質疑，難道是我想法不正常嗎？引發網友討論，許多人覺得長大了還抱睡媽媽很奇怪，可以理解家人感情好，睡在同張床上，但抱著睡就有點太多了，畢竟男女有別。

一名女網友日前在Dcard上發文分享，男友下個月就要19歲，但竟然還會和爸媽一起睡覺，而且還會側躺抱著媽媽入睡，讓她覺得有點誇張，也被這件事情困擾許久。最扯的是，男友讀大學之前，有時候在家還會沒穿內褲的全裸。

女網友透露，當初聽聞此事，忍不住提醒男友說「是不是該保持一些距離」，但對方聽完卻只認為，那是他的媽媽不會怎麼樣啦！讓原PO大崩潰表示，到底是男朋友有問題，還是我的想法不正常？

許多網友看完直呼抱睡媽媽太母湯「你這樣想很正常，真的是男友的問題。這麼大了應該保持距離吧？而且保持距離又不代表不孝順、不親密，無法接受」、「覺得噁！我是女生都覺得被媽媽抱睡很噁」、「感覺男友家人很奇葩，一般家庭有類似情況真的不多」、「完全不行！我覺得從國小開始就要有意識男女有別了，過節什麼的擁抱一下可以，但抱著睡？嗯？」、「好像哪裡怪怪的」。

另有網友分享，弟弟與媽媽的感情也很好，直到上高中才分房睡，但據她所知，兩人一起睡的時候，弟弟是絕對不會側躺抱睡媽媽的，而且在家也不會全裸啥都沒穿；但也有人緩頰說，也許原PO的男友比較晚熟，加上爸媽老來得子，因此與家人感情特別親密也不一定，而且他也說是跟爸媽一起睡，而不是單獨跟媽媽。

(中時新聞網)