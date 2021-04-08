「唉...我真的覺得好累」。一名男網友表示，女友過世後便收養她的女兒，每個月也都會固定匯10000元到女友爸爸的戶頭，不料媽媽發現後卻大發雷霆，認為替別人養小孩已很不得已，甚至連對方爸爸都一起扶養，不論他如何解釋，仍得不到家人的諒解，令他相當難過。

原PO昨（7）日於臉書《匿名公社》表示，日前請媽媽幫忙去銀行存錢，結果媽媽看到存摺發現他每個月都會固定匯10000元到特定帳戶，他只好吐實，承認錢是匯給過世女友的爸爸。由於女友沒有兄弟姊妹，她的媽媽也很早就過世了，只剩爸爸一個人在屏東生活，平常靠打零工維持生活，因此才會每個月代替已故女友支付這筆生活費。

孰料媽媽非常不諒解，認為他已扶養女友遺留下來的女兒，沒想到現在連對方爸爸都一起負擔，但他認為女友父親年紀大，沒有心力照顧5、6歲的孩子，也考量過教育資源、生活環境等，才會收養女友的女兒，「因為我覺得把這孩子留在我身邊，才是最好的決定」。

原PO進一步表示，每個月也有給自己父母孝親費，即便跟女友沒有結婚，但已申請收養她的女兒，「法律上我是這孩子的爸爸，那孩子的外公也算是我的親人，幫助自己家人並沒有不對，不懂為何我父母要分得那麼清楚，唉...我真的覺得好累」。

貼文曝光後，不少網友看了相當感動，紛紛留言「就量力而為，自己掙錢自己花也不用對什麼人解釋」、「有情有義，感謝您的善心」、「你是好人，會有好報的」、「有情有義的好男人」。

(中時新聞網)