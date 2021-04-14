陳俊翔飾演具亞斯伯格症的侄子韓可魯。（Netflix提供）

暖心韓劇《Move to Heaven：我是遺物整理師》，以一間原本由父子一起經營的遺物整理公司為故事背景，改編自韓國第一代遺物整理師金璽別所撰寫的非小說類文章，李帝勳飾演外型看似流氓的曹尚久，和陳俊翔（前譯：湯俊翔）飾演具亞斯伯格症特質的侄子韓可魯，透過整理逝者們的遺物發現往生者遺留的故事，並將其未能傳遞出去的訊息轉達給遺族，將悲傷轉成感性回憶的另類職人劇。

近幾年韓國與台灣都對於具有亞斯伯格症與自閉症的人，在進入職場後所面臨的狀況投入了關心與正視，從早期韓劇《Good Doctor》中周元飾演的自閉症醫生，到韓劇《雖然是精神病但沒關係》裡吳政世飾演有自閉症的畫家，以及影集《誰是被害者》張孝全飾演具亞斯伯格症的鑑識官，他們在進入職場時所面臨的狀況與承受的壓力，以及身旁的親友要如何適應與相處，都透過戲劇讓大眾有了更進一步的認識與了解，相對地對演員的詮釋功力更是一大考驗。

7歲就演音樂劇出道，因為《愛的迫降》中北韓F4老么打開知名度、年僅17歲的陳俊翔，飾演具有亞斯伯格症的遺物整理師，要和個性懸殊、外型放蕩不羈的叔叔李帝勳一起經營公司，面對已無法說話的往生者所留下的東西，解析出物品背後所藏的含意。該劇一季10集，5月14日在Netflix上線。

(中時 )