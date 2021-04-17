棉花糖即將推出全新專輯的棉花糖，推出新歌〈我們來拍張照〉是一首友情之歌，可說是之前經典作品的「大人版」，團長「老闆」聖哲表示，「因為大家都長大了，延續以前的歌〈好日子〉再寫的一首新作，也是大家一起出去玩，聽了可以很開心的歌。」

〈我們來拍張照〉數位單曲全面上架、MV首播。在導演姚國禎執導的音樂錄影帶中，與前一波催淚單曲〈我常常想起你〉融貫，以倒敘法的方式，回憶喬喬(夏于喬)、小薰(黃瀞怡)與大霈(李霈瑜)三個女孩在10年前的青春生活。從大學時就認識的三人，喬喬飾演學生時期覺得努力用功唸書，就會有美好人生的女孩；大霈則是個性鮮明、橫衝直撞，十足正義的少女。

至於充滿粉紅泡泡感的小薰，一旦談起戀愛卻是一把烈火，MV中家庭幸福的她，到結婚後卻面臨一些問題，反應出許多人的現實生活。而萬花叢中一點綠的楊奇煜(小煜)，飾演藉著棉花糖演唱會趁機告白的少男，和他搭檔演出情侶的小薰，過往分別是棒棒堂男孩與黑澀會美眉，當時兩人更是粉絲們心中的絕配CP，這段充滿「回憶殺」的另類重聚，也讓〈我們來拍張照〉MV劇裡劇外都充滿了青春的軌跡！棉花糖的「主唱」小球表示，非常謝謝演員們特別來助陣MV，對應歌曲的青春無敵、活力滿溢。

MV拍攝當天正好是小球的生日，號召歌迷們來現場參與拍攝，跟小球一起另類歡度生日，為感謝歌迷們的熱情參與，製作團隊特別設計了獨一無二版的棉花糖簽名門票送給大家珍藏，而現場的大合照，也為彼此留下深刻難忘的美好回憶。

(中時 )