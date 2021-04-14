男子砸破金門縣府落地窗 警方帶走訊問調查

金門縣政府今天上午傳出遭民眾用安全帽砸破辦公大樓玻璃，嚇壞洽公民眾和工作人員。警方據報帶走動手的台籍廖姓工人，原因竟然只是「諸事不順」，目前仍在警局留置中，將依刑法毀損公物罪現行犯移送偵辦。

今天上午9時5分許，縣府前棟舊大樓突然傳出碎裂巨響，讓便民服務櫃台的工作人員嚇了一大跳，緊急察看竟是大門落地窗遭砸，玻璃破了一大塊，碎片散落一地，地上還有1頂疑為「凶器」的安全帽。

縣府行政處副處長許慧婷據報偕保全趕到現場，一牆之隔的金城分局也在3分鐘內派員來到，當場帶走出手砸門的廖姓男子。

警方調查，廖男騎機車到縣府，先一腳踢倒宣導洽公戴口罩、量體溫和實名登記的防疫牌子，隨即在大樓階梯前停車，將手中的安全帽砸向落地窗。

從高雄跨海來金門打零工，居無定所的廖男在警訊時供稱，自己諸事不順，心情感到鬱悶，才會到縣府出氣。縣府已將相關監視帶交給警方依法處理。

(中時 )