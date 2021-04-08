有你真好！一名男網友每個月會固定匯一萬元，給已故女友的爸爸，結果被媽媽發現，雖然他耐心解釋，但媽媽仍無法諒解，痛罵：「養別人小孩已經很誇張，沒想到連對方爸爸都養…」，其他網友則紛紛大讚他的善心，並給予鼓勵安慰。

原PO在臉書《匿名公社》發文，透露3月底時，媽媽請他去銀行存一筆現金帳的貸款，後來看了存摺後，質問：「你為什麼每個月初都會匯10000元到特定帳戶？」他坦承那是匯給過世女友的爸爸，由於對方68歲了，年事已高，目前一個人住，平常靠打零工為生，女友生前每個月會匯錢回家給爸爸，但現在人不在了，「我擔心她爸爸的生活，所以才會代替女友支付這筆生活費」，沒想到媽媽聽完很生氣，罵了他一頓。

（圖／翻攝自匿名公社）

原PO解釋，女友沒有兄弟姊妹，媽媽很早就過世，只剩女友的爸爸一個人在屏東老家生活，考量到教育資源、生活環境種種因素，他決定收養女友的5歲女兒，「因為我覺得把這孩子留在我身邊才是最好的決定」。

原PO透露，女友的爸爸曾好幾次婉拒他的幫忙，但他謊稱這筆錢是和女友一起買的存股獲利，對方聽了才答應收下。他表示，自己每個月都有給父母孝親費，他和女友雖然沒結婚，但已經申請收養對方的女兒，法律上他就是孩子的爸爸，那孩子的外公也算他的親人，「我覺得幫助自己家人並沒有不對，但我不懂為何我父母要分的那麼清楚？唉...我真的覺得好累！」

貼文曝光後，引發網友光後，引發網友熱烈討論，「真男人，你媽應該為你感到驕傲才對」、「你真的很棒」、「你沒有錯，但你父母也沒有錯，各有各的立場。他們也是心疼你」、「你也不要怪你媽媽，以她的角度來說，她是為你著想，怕你為人付出，但以後什麼也沒有」、「你是難得的好人」、「你心地真的很正向 很大愛」。

(中時新聞網)