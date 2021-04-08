藍心湄主持TVBS《女人我最大》18年，8日節目換新布景受訪，她提及年前在浴室狠摔，不只腦震盪，第4節、第5節脊椎還斷裂，幸好經過兩個禮拜臥床跟治療現在已復原，「後來我媽在旁邊哭，她說知道為了狗狗會舔，所以我就算醉了都會堅持洗澡，但狗都不在了，我還堅持什麼？」她聽藍媽媽一席話，現在改變習慣醉後回家不會再堅持先洗澡才睡。

藍心湄談及《女大》笑說：「我不給自己計畫，都把計畫丟給製作人，把壓力給年輕人。」她提及好久沒出外景，18年來甚至只走出戶外2、3次，「最近去出了外景，風格比較不那麼綜藝，希望給年輕人一些內心層次的東西，這是很好的嘗試」。她笑稱節目兩三年就會換景，「比較捨不得的是後面的電動門，它跟我非常有感情，導播特寫我常說後面的人不要動，但後面沒人，門還會自己開，我跟後面的『人』感覺有革命情感」。

談到餐廳生意，藍心湄表示：「現在生意上軌道了，我常說開店很容易，但倒店更快，身邊朋友常問經營成功的建議，我就是這句老話，對好友不會勸，但討厭一個人，絕對勸他開餐廳。」她很關心太魯閣號出軌的憾事，雖打算捐款，但認為現在情況未明，還要再觀望一陣子，「等憲哥（吳宗憲）號召」。

(中時 )