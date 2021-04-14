劉伊心和「老虎牙子」公司總裁林志隆婚後感情甜蜜，誕下女兒牙子後不到兩年，去年底再度懷上第二胎，這次寶寶預產期與老公生日同一天，她笑稱二寶在肚子裡很活潑，未來肯定是個典型的雙子座陽光男孩，也因此這次的孕婦婚紗有別於懷老大時僅在棚內拍攝，特地將場景拉到戶外森林，以凸顯出二寶的陽光男孩氣息。

劉伊心自從嫁作人妻後，經常在社群平台分享老公的「寵妻魔人」事蹟，她笑說自己根本被當成女兒疼。在懷第一胎時，老公初次當爸，對於日常起居特別呵護。而這次身懷二寶，明顯感覺到比之前更容易疲累，老公心疼她，提醒她別過於操勞，「但我就是個工作狂」，即便已經大腹便便，還是堅持自己處理公司大小事，就連這次拍攝「孕婦婚紗」，劉伊心也親力親為與婚紗設計師、攝影師討論細節，經過各種協調後，才拍出這系列充滿森林感仙氣的全家福寫真。

劉伊心身材依舊火辣。（凱瑟琳婚紗提供）

和先前的孕婦婚紗一樣，此次劉伊心依然是交由她信任的「凱瑟琳婚紗」蕭總監進行拍攝，婚紗設計師特地為她和女兒「牙子」量身訂做了兩套禮服，全世界沒有第二套，就像每個寶寶的獨一無二。其中一套簡約的雪紡白紗禮服是以「森林中的仙子」做為設計理念，露肩U字領口使用法國蕾絲刺繡的白色碎花作為點綴，在袖型的部份則設計成具有歐洲古典風情的大澎袖，展現出浪漫高雅的貴族氣場。

劉伊心幸福全家福。（凱瑟琳婚紗提供）

(中時 )