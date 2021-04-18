劈腿偷吃的渣男渣女本身就夠讓人怒，更可惡的還說出不負責的理由。一名男子上網發問：「遇過最傻眼的出軌理由是什麼？」，他並分享案例，出軌女與新歡分手後回頭找舊愛，傳訊：「今晚可以陪我聊聊嗎？你真的比好多人好太多了」，綠光男看完神回：「我褲子裡有高壓水槍，但不是拿來洗公車的」，笑翻眾多網友。

一名網友在臉書社團《爆廢1公社》發問「遇過最傻眼的出軌理由是什麼」，他分享他遇到的，女方被自己抓到出軌後，竟生氣表示：「都是你對我太好了，我怕你以後對我不好，我會不習慣、不適應，所以我還再找一個對我好的人，你知道我多辛苦，這是你的錯！！！」。

原PO還分享一段對話截圖，只見女方表示自己（跟新歡）分手了，並說「今晚可以陪我聊聊嗎？」、「你真的比好多人好太多了」，不過男方秒回「我褲子裡有高壓水槍，但不是拿來洗公車的」。

這段對話逗樂眾多網友，紛紛回應：「笑死」、「有立委的資質」、「世界上供三小的人太多了」、「這根本是神回覆」、「她就像公車，你就像司機，開到終點站的依然只有你。」

也有人分享最瞎案例：「我老公的前任說為什麼一個人只能有一個伴侶？所以跟我老公交往到快結婚時（已提親、拍婚紗了），劈腿幾次被發現被原諒後，提出改以『開放性關係』的方式交往，我老公為愛妥協同意了。直到她知道我老公開始跟別的女生來往時，前任突然說她覺得她不適合玩『開放性關係』，要我老公一起彼此都把外面的斷乾淨，兩人重新開始。我老公果斷分手。」。

(中時新聞網)