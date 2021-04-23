文／葛緯詩

受到新冠肺炎疫情的影響，不能像過去一樣機票訂了就飛出國玩，周末假期想要外出走走紓壓解悶，來一場國內深度旅遊便成為許多人的首選。其中，每逢連續假期火車票往往一位難求的台東，在不能出國玩的替代效應之下，更是越加火熱，網路上近日還出現一連串「#我東漂了那你呢」的打卡熱潮，究竟是哪十大台東非去不可的理由，掀起這波熱潮呢？

1.超多讓人一秒不厭世秘境景點

大家聽到台東的第一印象，一定都會想到這裡好山好水環境下，數不盡的秀麗風景，像是被譽為必去景點之一的「三仙台」、一點也不輸給伯朗大道的「長濱金剛大道」、有漂流木製成大羊的打卡熱點「比西里岸部落」、各種裝置藝術隨便都超好拍的「加路蘭海岸」，以及灌籃高手粉絲必朝聖的「太麻里櫻木平交道」等等，當然不僅僅這些，只要去IG打「#東漂」就可以找到更多熱門打卡景點了。

2.全球最熱情的好客目的地

根據Booking.com「2021旅客評分卓越獎」，台東榮獲「全球最好客目的地」的第一名，你沒有看錯就是全球之冠！Booking.com進一步指出，台灣旅客非常注重員工素質、住宿地點和清潔程度，其中與人交流也是影響體驗的一部分，對於「台灣最美的風景是人」這句話，來台東玩絕對更能體會滿滿。

3.榮獲2020年台灣人最愛旅遊的城市第一名

你知道台灣人最愛旅遊的城市是哪裡嗎？根據旅遊平台Expedia智遊網公布的「2020年十大熱門國旅城市排行榜」，台東打敗花蓮、台南等城市拿下第一名！其實可以發現在疫情不能出國的影響之下，想要遠離塵囂或是來場深度旅遊，多數人都會想到體驗最像出國玩的台東，觀光人潮進一步大爆發。

4.此生必去的熱氣球嘉年華國際級活動

紅到國外的熱氣球嘉年華活動，幾乎已經成為許多網友口中一生必去的慶典，每年都吸引大批人潮前往鹿野高台朝聖，不僅可以看到各式各樣的超大型造型熱氣球，還可以體驗搭乘熱氣球，俯瞰一覽無遺的台東美景，連外國人都特地飛來台灣參加，身為台灣人的你沒去過真的太可惜了。

5.豐富的文化活動

可別以為台東只有好山好水，白天看完熱氣球晚上就沒事做，這裡文化活動也是超級多，像是近期一釋出場次名額就瞬間被搶光的「台東最美星空」活動，特別鎖定光害較少的14處觀星點替民眾星空導覽，甚至還結合音樂演出舉辦「最美星空音樂會」。除此之外還有月光海音樂會、稻穗音樂節等等，讓人一邊望著美麗星空，一邊隨著音樂搖擺。

6.體驗慢步調生活態度

如果你覺得都市緊湊的步伐，總把人壓的快喘不過氣，那麼不妨給自己一個喘息的機會，來台東好好感受當地的慢步調，近似於慵懶的生活態度。不少人都會在工作之餘或是有長假的時候，來這裡好好放鬆充電，調整好自己的狀態，才能在下一階段的工作繼續全力以赴。

7.國際級衝浪點

除了靜態的夜觀星、享受音樂盛宴，許多人來到台東這是被這裡的世界級浪點給吸引，台東金樽每年舉辦國際衝浪公開賽，當地衝浪風氣盛行，得天獨厚的環境讓這裡成為許多衝浪好手的最愛，尤其是在每年東北季風來臨時，一道道又順又長的好浪，總是讓每個喜愛衝浪的人都為之瘋狂。

8.遠距離工作輕旅行

受到新冠肺炎的影響，越來越多公司採用遠距離工作的形式，讓人有機會選擇自己喜歡的工作環境，有些人乾脆趁此機會選擇來到台東停留，一邊工作一邊進行輕旅行。每天在景色優美、遠離塵囂的慢步調氛圍中工作，下班後不用在車水馬龍的通勤人潮中奔波，絕對是最夢幻的生活模式。

9.體驗在地美食

一趟旅遊想要玩的開心，美食絕對也是相當重要的環節，如果你以為去台東玩就沒辦法享受美食，那你可就大錯特錯了。雖然這裡不像台北有許多富麗堂皇的高級餐廳，但卻有不少用在地食材做成的料理，等著你來品嘗。每年都會舉辦的台東慢食節，以在地的當令食材，輔以天然香料呈現出食物的真實味道，這樣的味道在充斥速食文化的都市可品嘗不到。

10.可以搭飛機偽出國

最後最重要的一點，就是在不能出國造成「偽出國」風氣盛行的當下，台東是不少人心中最有國外度假感的城市，優美的環境與慢步調的氛圍，加上對北部人來說可以選擇搭飛機前往，無疑是想要假裝出國來一趟旅遊的最佳選擇！

(中時新聞網)