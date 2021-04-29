松濤社今天上午在延平郡王祠舉行鄭成功光復台灣六甲子祭祀典禮。（曹婷婷攝）

今年是鄭成功來台360周年，民間團體「松濤社-我愛國旗委員會」今天上午號召僑界、企業界、文化界等300多人，到台南市延平郡王祠祭祀鄭成功，眾人在細雨中高唱國歌，隨後展開祭祀，儀式簡單隆重。松濤社執行長宋緒康表示，此行主要是表達對延平王鄭成功振興中華文化的尊敬。

松濤社今天上午在延平郡王祠舉行鄭成功光復台灣六甲子祭祀典禮，雖然細雨霏霏，但300人到場參與，場面熱烈。儀式由前國防部長伍世文主祭，陪祭者包括世界鄭氏宗親會總會理事長鄭傳興、烈士遺族代表、退伍軍人代表、文化界代表等人，眾人也在祭祀儀式結束後，揮舞國旗、高唱國歌，高呼中華民國萬歲。

宋緒康說，這場活動具有歷史紀念與護國保台雙重意義，360年前，明朝延平王鄭成功平定金、廈，驅逐荷蘭據台總督揆一，寫下首次在異族侵略手中，光復台灣的歷史，鄭成功對台灣的貢獻深入人心，被稱頌為開台聖王，但現在很多人不知鄭成功對台灣的意義，鄭當初反清復明也希望光復大陸，蔣公後來也懷抱相同理念，希望藉此活動讓更多人理解這位民族英雄貢獻。

他強調，中華文化擁有5000年道統，透過祭祀鄭成功，感念鄭成功「光復台灣」之外，也期待透過飲水思源、吃果子拜樹頭的緬懷祀奉儀式，表達對延平王鄭成功振興中華的尊敬。

松濤社指出，蔡政府近來一系列以「切香腸」的「去中化」政策與作為，不僅讓中華民國成為「失根的蘭花」，更讓台灣同胞陷入「兵凶戰危」境地，為了能撥亂反正，不容許民進黨政府以貍貓換太子的方式，置換「中華民國」內涵，松濤社特別選擇鄭成功作為一個還原歷史事件的真實印記。

(中時 )