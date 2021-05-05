由耀陞建築高球隊舉辦的2021年耀陞建築慈善高爾夫球賽，今天在桃園市大溪高爾夫俱樂部熱鬧登場，這次球賽發起愛心捐款獲得熱烈的響應，總共募得約1400萬元善款，支持台灣在地弱勢團體，全力落實公益送暖的企業社會責任，這次大會也開出一桿進洞獎是相當於千萬名房價格十分之一的獎金，可惜沒人帶走。

耀陞建築慈善高爾夫球賽是由永陞建設、新潤建設、長耀建設、鉅陞建設、海悅國際開發組成的「耀陞建築高球隊」主辦，個人賽取總桿冠軍一名，最終冠軍總桿數如有數位球員成績相同，則自第18洞起逐洞向前比較，以桿數較低者獲勝。

這場賽事最具噱頭的就是一桿進洞的獎品，由於這次贊助單位都是建設公司，因此提供「汐止優陞學」房屋一戶市價近千萬元的獎金給擊出者和慈善單位，打出進一桿進洞者，可獲得房屋售價十分之一約100萬元作為獎金，房屋市價其餘九成金額則捐給慈善單位，不過沒有參與者完成這項壯舉。

耀陞建築高球隊會長李金生指出，受新冠肺炎疫情導致社福團體的勸募狀況深受影響，因此球隊首度開辦「耀陞建築慈善高爾夫球賽」，非常感激夥伴們支持，永陞建設捐出500萬元、長耀建設與鉅陞建設各250萬元、新潤建設及海悅國際開發各200萬元等和參賽者捐報名費1萬元，合計今慈善賽約得善款1400萬元，將分別捐贈給財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會、博幼社會福利基金會、財團法人創世社會福利基金會等20個社福團體。

(中時 )