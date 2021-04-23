海底撈事件國會版？立院新設監視器爆「對準在野黨」 陳玉珍轟：根本國際大醜聞！

國民黨團今天踢爆立院未經黨團同意，在其黨團辦公室門口安裝具收音、人臉辨認、遠端監控、紅外線感應功能的監視器，質疑對在野黨政治偵防，遭民進黨批評杯葛勞工職業災害保險及保護法三讀。對此，國民黨回擊，院方未能清楚說明戒除各方疑慮，反倒是民進黨又製作梗圖帶風向，藉此瞎扯到國民黨不支持勞工法案，實在荒謬。

立院更新監視系統引發爭議，國民黨表示，在野黨合理懷疑監視器的更新，可能涉及政治偵防等不當使用，民進黨卻扯勞工法案，誣指國民黨不支持勞工；並強調，事實上國民黨並未癱瘓議事，相關勞工法案已完成三讀，民進黨的說法不攻自破。

國民黨呼籲，對於在野黨團質疑更新設備規格恐涉及政治偵防，立法院秘書處應儘速對外說明，為何需要採購如此高端監視系統，未來誰有權使用、調閱及運用相關影像，民進黨身為執政黨並掌握立院多數，不敢正面回應質疑，千篇一律只會轉移焦點，如此低格調的反應，簡直污辱人民的智商。

對於立法院祕書長林志嘉說，舊的攝影機是國民黨團於2012年要求裝上，國民黨團請林志嘉不要轉移焦點，黨團質疑的是新裝設的監視器具有人臉辨認、收音、遠端監控功能，為何可以不經黨團同意就逕自安裝？如果國民黨團不質疑，是不是就啟動相關監控功能？

國民黨團痛批蔡政府，除了「有政府、會做圖」，還會什麼？敬告身兼民進黨主席的蔡英文總統，若執政團隊面對外界質疑只會做圖，不敢正面回應時，不就是告訴大家，這裡面「有不可告人之事」？做為人民不能問？看圖就好？是這樣嗎？

【全程影音】立院新設監視器對準黨團辦公室？ 藍委怒轟政治偵防卑鄙可恥

(中時 )