立法院近期汰換監視系統，但國民黨等在野黨團門口被正對裝設，引發「政治偵防」爭議，立法院祕書長林志嘉今天表示，新攝影機只用於錄影，絕不容許侵犯人權、政治偵防等行為。對此，國民黨團發聲明說，在國民黨團強力要求拆除下，現已拆除淨空，接下來就看立法院長游錫堃在5月3日交出的調查報告。

國民黨團說，立法院近日以1458萬元換裝全院監視器，黨團上週質疑新設監視器有錄音及監控功能，立法院第一時間否認，今天立法院秘書長林志嘉公開承認，廠商提供的監視器這些功能「都有」，黨團要求立即拆除黨團前監視器，現已拆除淨空。

國民黨團質問，若招標只要錄影，但為什麼裝有「錄音、遠端監控、紅外線感應、人臉辨認」的監視器，而且裝未得標廠商的機器合理嗎？立院說法前後矛盾，欠全民一個解釋。

國民黨團表示，立法院招標裝設前没有溝通，就是想對在野黨委員進行監控，被揭發後又意圖轉移焦點，5月3日是立法院長游錫堃承諾10天內必須交出調查報告的最後期限。全國都在看最後會交出什麼樣的報告。

國民黨團指出，立法院監視器無處不在，此標案没有廢標，機器還在，「來到立法院，小心點，監視器就在你頭上，音源、訊號線都接好了，什麼時候上線誰知道？小心！監控就在你身邊！」

(中時 )