廖姓女子前年在台北市內湖托嬰中心任職，她為了安撫李姓男嬰入睡，竟用身體悶壓男嬰長達19分鐘致死，男嬰父母怒批她殺人；台灣高等法院維持一審判決，認定她用不當方式安撫李童入睡致其死亡，違反注意義務且情節嚴重，依過失致死罪判刑3年6月。可上訴。

廖女在2019年4月1日下午1點7分，在托嬰中心教室安撫李童入睡時，未注意李童的睡眠姿勢，排除側睡或趴睡可能會引起嬰幼兒呼吸道阻塞，讓李童趴睡，並為避免李童有躁動情形，而以身體壓制李童，復以雙手環抱李童頭部。

同日13時25分廖女才鬆開李童，她起身照顧另名嬰幼兒，仍疏未注意使李童保持呼吸暢通，致李童因趴睡姿態及頭頸背部遭悶壓，發生呼吸困難、窒息而死亡。

高院認定，廖女符合自首規定，考量她過失行為致李童父母及其家屬難以平復之傷痛，迄未與李童父母和解，賠償其等損失，依過失致死罪最高為有期徒刑5年而言，量處3年6月徒刑，於罪刑相當或比例原則，均無不合，駁回上訴，維持一審判決。

(中時 )