前甜心主播侯佩岑最近和花旗​環球證券前交易銷售主管老公黃伯俊、媽媽林月雲一起上實境秀《婆婆與媽媽2》，先前母女倆在鏡頭前剖心告白，卻引來外界批評林月雲過往感情史。最新一集片段出爐，3人到山上一起教不會騎單車的侯佩岑，黃伯俊一度暖心發誓不會讓太太跌倒，會用肉身保護對方，林月雲也勸女兒別怕，抬頭挺胸向前騎就好。

先前林月雲遭外界圍攻，侯佩岑打破沉默在臉書發文護母，強調會帶媽媽上節目只是因為母親開過刀、身體不好，母女倆想留下美好記憶，才會攜手參加節目，無意傷害任何人，也對所有紛擾致歉。最近幾集《婆婆與媽媽2》則將重心放回侯佩岑與黃伯俊的感情，上周黃伯俊更寫信獻給愛妻，「謝謝妳嫁給我」，還強調：「不要忘記妳答應我，下輩子還是要等我來找妳！」

聽到黃伯俊會保護她，侯佩岑露出燦笑。（圖／翻攝自婆婆與媽媽微博）

最新一集內容中，林月雲跟黃伯俊帶侯佩岑到山區學騎腳踏車，黃伯俊自稱總教練，林月雲則是副教練，黃伯俊表示這是特訓班，一學就會，學不會馬上退費，接著對妻子展開魔鬼訓練，起初在後頭幫忙扶穩侯佩岑騎車，放話說：「妳不用擔心，妳倒下去，我會用肉身去護妳」。

林月雲激勵女兒奮力向前騎。（圖／翻攝自婆婆與媽媽微博）

然而侯佩岑在練習過程中不斷東張西望看風景，引來黃伯俊提議請林月雲放手，自己一人扶著侯佩岑，但侯佩岑還是不敢，揚言要「換教練」，林月雲則在一旁安撫女兒，幫忙心理建設「只是來嘗試一下，不一定要會」，喊話：「放輕鬆，抬頭挺胸向前走」，引來黃伯俊打趣說：「我的副手跟我的教學理念是非常不一樣的，我們這學院就是要學到會」，最後侯佩岑還是決定放棄，開玩笑說：「謝謝你，我會了！」，便跟林月雲手刀離開，留下黃伯俊在原地哭笑不得。

(中時新聞網)