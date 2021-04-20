新任交通部長王國材20日交接，交接典禮上他隨即指出有八大施政重點，其中落實台鐵改革被列為第一。

王國材致詞時先是笑稱，從昨天到今天，看到林佳龍愈來愈輕鬆，自己責任卻愈來愈大，昨晚一直回祝福簡訊到半夜兩點；林佳龍致詞時提到一首歌〈你是我的兄弟〉表達心聲，王國材笑說自己也有一首歌〈囚鳥〉，「華航罷工那7天很煎熬，現在開始我可能每天都要唱。」

王國材細數林佳龍2年3個月來，以「安全、效率、品質、綠色」打造「人本交通」的施政理念，幾個關鍵性指標性包括蘇花改、南迴公路拓寬、南迴鐵路電氣化，都在林佳龍任內完成；其中桃園三航廈今年3月成功發包可說是代表作，因為4年多前王國材上任時就準備到現在。

王國材謙稱林佳龍施政成果已經設下天花板，他會努力追隨，把交通部業務帶好。他也提出八大施政重點，請交通部局處長協助。

第一就是落實台鐵改革，確保行車安全。這是交通部跟台鐵局的責任。改革過程中會有一些溝通，台鐵局、鐵道局都要協助他，包括行車安全、運工機電地區整合，王國材說昨天和秘書長、主計長談到台鐵財務，已經有一些指示可以幫助台鐵。今天工會理事長也都在場，王國材強調台鐵改革一定是乘客、台鐵、員工三贏，員工不會在改革中少了一點點福利或是應有的待遇，這是從總統、院長到部長的宣示，也是交通部對社會大眾的承諾。

二是完善便捷交通網。補強高快速道路的斷點或是系統連接，高公局、公路總局會繼續執行。其次是環島鐵路，林佳龍提到「西部高鐵、東部快鐵」，王國材補充東部快鐵一定要安全無虞。最後是協助地方捷運，他強調必須是分析上可行、合理的建設才協助。

三是如期完成台灣機場建設，強化台灣國門能量。第三航廈預定民國115年、第三跑道預定民國119年完成，他特別請民航局跟機場公司務必努力，「這不能再變了。」

四是推動港埠建設，提升國際競爭力。現在有國際商港及未來建設計畫，7個商港定位及建設，請港務公司和航港局務必如質如期建設完畢。

五是加強偏鄉建設，實現交通正義。王國材說最近去尖石鄉看公共工程，公路總局也做了「幸福小黃」、「幸福公車」，但也讓他驚覺到城鄉差距，城市有公車、捷運，偏鄉卻連搭公車都困難，導致年輕人流失，老人家困守家中。

另外是花東離島建設，包括蘇花公路改善計畫。最近他去花蓮，發現開車族進蘇花改隧道覺得安全，離開隧道卻都擔心台九線落石，這也是公路總局的責任。其他像花東鐵路雙軌化，離島港埠、購買船隻、觀光建設等。

六是推動觀光業轉型，迎接後疫情時代。交通部有「台灣觀光邁向2025方案」，林佳龍非常重視，在國際邊境開放前先健全觀光業體質，開放後全力衝刺國際市場。第一部分強健體質現在是靠國旅，怎樣幫國旅改善體質，前面已經做很多，但轉型有時間差，要協助他們。

七是智慧運輸，提升運輸效率。包括台鐵列車監控、鐵公路智慧巡檢、邊坡橋樑隧道，過去用目視，現在多運用5G和AI。車聯網、adas等，也請跟運研所持續努力。

八是建立交通安全環境。台灣每年3000人死於車禍，這不是交通問題，而是社會問題，是每個家庭一輩子的痛，交通部要把責任擔下來。高齡者占死亡者4成、機車族占死亡者6成，這部分也請道安會和公路總局關注。

(旺報 )