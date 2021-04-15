曾經紅極一時的大陸女星范冰冰，2018年因為捲入陰陽合同逃稅案，慘遭大陸當局重罰40億台幣天價罰款，連帶讓她的演藝事業一蹶不振，至今仍無法再次復出，重振當年風光。現年39歲的范冰冰，近日更被曝光一段她參加某時尚活動的影片，簡陋舞台加上她一身橘色皺衣讓網友看了唏噓不已，感嘆昔日「范爺」氣場盡失。

范冰冰日前以一身中國風的橘色長裙，獲邀擔任不知名時尚大獎的評審，從影片中不難看出場地十分簡陋，背板旁邊緊鄰停車場出口，還只有一個小小的舞台讓主持人與范冰冰勉強站在上面。

范冰冰與主持人站在簡陋舞台。(取自微博)

雖然與她過去出席活動的待遇有落差，范冰冰依舊展現敬業的工作精神，與現場設計師談笑風生，「其實我非常的愛時尚，對時尚有很多敏感的感受，還有我有很多非常時尚的好朋友在我的身邊這麼多年一直在保護我支持我。」

范冰冰始終維持敬業笑容。(取自微博)

隨著范冰冰這段商演畫面曝光，讓不少見證范冰冰過去輝煌時刻的網友感到唏噓不已，「寧願你在家摳腳謝謝，出席這種活動的意義在哪裡」、「這檯子是她紅了以後站過最小的檯子了吧」、「這是租的戲服嗎？裙子都沒有助理給燙一下？」、「她的精氣神真的沒了」。但也有粉絲為范冰冰澄清，指范冰冰身上衣服皺摺是設計師特意設計，不是什麼沒燙平。

(中時新聞網)