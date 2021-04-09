身為中德混血兒的Angelababy（楊穎、Baby），擁有宛如洋娃娃般的精緻五官與纖細身材，在大陸演藝圈人氣火旺。其實Baby還有一個小她7歲的學霸弟弟楊帆，近日楊帆更被陸媒爆料，可能依循著范冰冰之弟范丞丞的模式，參加選秀節目出道，引爆陸網熱議。

在大陸演藝圈紅透半邊天的Baby，近日被陸媒爆料指出，她小7歲的弟弟楊帆目前正在練習唱跳，準備依循著范冰冰弟弟范丞丞的模式出道。據傳，楊帆擁有大陸南京大學高學歷，內向個性與姊姊差很大，唯一一次的公開露面，還是Baby拿遊戲機當誘餌，才讓弟弟點頭答應拍攝Baby《都要微笑好嗎》劇場版MV。

Baby與弟弟昔日合照。(取自百度百科)

Baby弟弟楊帆。(取自微博)

Baby雖然與弟弟相差7歲，但姊弟倆感情卻相當好，她的老公黃曉明更曾在2014年跨年演唱會上透露Baby疼愛弟弟的一面，表示Baby很辛苦，還要養弟弟。2015年Baby也曾在微博曝光家人照片，搞笑寫下「我覺得我是我們家最好看的」，當時楊帆的混血高顏值就引發網友一陣討論。

Baby與弟弟合演MV。

如今楊帆被爆即將進入演藝圈，他昔日與Baby合照當然也一一被網友挖出討論，但不少人就直言雖然楊帆長相不差，但放在帥哥美女如雲的演藝圈，還是有一段差距，「還是好好當高材生吧」、「和他姊差得有點遠」、「大可不必了除非也整一整」。但也有人認為當初范丞丞還不是被說爸媽好基因都遺傳給了姊姊，後來參加選秀還不是被誇絕世大帥哥。

(中時新聞網)