女星小S（徐熙娣）和老公許雅鈞結婚多年，兩人育有3個寶貝女兒許曦文Elly、許韶恩Lily與許老三Alice，她教育小孩的態度也讓不少人欣賞；今（14）日晚間她突然PO一張紅了眼眶的自拍照，只寫上簡短5字真心話，罕見語重心長也讓粉絲擔憂，紛紛留言安慰。

今日晚間小S在臉書粉絲專頁上傳一張自拍照，畫面中她疑似在家小酌後臉頰泛紅，眼眶中也帶著淚水，隨時都快哭出來的感覺，感慨地說出「當媽媽好難」，且加上一個貌似無奈的表情；她簡單5個字，卻像是道出當媽多年的真心話，平時粉絲也都能從臉書或IG看到她和女兒們的互動，都覺得她是個樂觀開放的媽媽，看到她這樣說難免感到意外。

小S今（14）日晚間突然PO一張紅了眼眶的自拍照，只寫上簡短5字真心話，罕見語重心長也讓粉絲擔憂，紛紛留言安慰。(圖/ 摘自小S徐熙娣臉書)

小S和粉絲分享心裡話，也引起眾人關心和安慰，「手抱孩兒才知父母時」、「比國際巨星還難」、「感同身受」、「真的，但我覺得妳已經很厲害了，把小孩都教得不錯呀」、「沒有父母是容易的」、「媽媽真的很為難，既要給自由又怕外面行為偏差」。

女星小S（徐熙娣）和蔡康永合作主持節目《康熙來了》後，成為台灣頂尖主持人之一，她犀利口才和有趣的談吐，至今是許多後輩怎麼學都學不來；而她的大女兒Elly和二女兒Lily也都承襲媽媽明星光環，多次登上雜誌封面，Elly更成為保養品牌最年輕代言人，前途相當被看好。

(中時新聞網)