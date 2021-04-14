香港TVB節目《尋人記》日前曝光一位曾在36年前受訪「會考失意校草」現況，只見當年濃眉大眼還著些許稚氣的大男孩，在歷經多年的歲月後，已變成了風度翩翩的成熟大叔。只是當年與他一同受訪的2位死黨，卻在這幾年相繼離世，令他感嘆人生無常。

36年前曾接受電視台訪問的香港「會考失意校草」韋約瑟，其實原本並不打算接受節目訪問，後來讓他改變心意，還特地選在同一地點受訪，全因想紀念當年與他一起長大的2位好朋友。

尋人記 | 36年前會考失意校草 今日舊地重遊再答作文題...

韋約瑟當年與2位好友一同入鏡，開心說他們是「有10元就分3人用」的好兄弟，更稱其實金錢太不重要，最重要的是朋友互相幫忙；韋約瑟其中一位好友也說，他們3人彼此了解對方性格，例如韋約瑟想做一件事，如果他做的不對會勸他，做的對則會稱讚他，不論金錢、精神上各方面都會支持他。

然而韋約瑟睽違36年重回舊地受訪，當年陪他一同受訪的2位好兄弟卻已相繼離世，讓他感嘆說：「人生很短也好無常。跟我同年紀的同學，三個只剩下我了，當然我也有其他朋友，但當年他們2個是我最青梅竹馬的朋友，原來很多事並非必然…。」

韋約瑟當年會考失意，自知不是讀書的料，所以後來也沒有繼續讀書，而拍廣告認識的朋友得知後，更介紹他去當空少。後來韋約瑟與家人移民去加拿到，直到90年代才返回香港，謙虛自稱是位做點小生意的老闆。現年56歲的他說：「走過，錯，改，再來過，人生永遠能重來過，生命有take two（再一次）的，任何事也有take two的，看你用什麼方式。不是一件事決定一個人，人生不是由一件事主宰。」

(中時新聞網)