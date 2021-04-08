63歲賴姓婦人因左側乳頭凹陷，想要前往醫院針對乳頭做整形，不過在照乳房超音波時發現腫瘤，切片送驗發現竟是原位癌；醫師指出，後天單側乳頭凹陷可能是乳癌，提醒民眾注意。

衛福部彰化醫院乳房外科醫師李忠懷接受媒體聯訪時說，63歲的賴姓婦人12年前因左側乳頭凹陷曾就醫檢查，但沒有發現明顯腫塊，乳房攝影也正常，最近賴婦想要整形，再造左側乳頭，卻意外在凹陷的左乳暈下方發現約1.5公分的原位癌。

李忠懷指出，原位癌很難靠觸診發現，乳房攝影或乳房超音波也不一定能檢查出來，大多數都要靠病理切片才能診斷。

李忠懷說，正常乳頭有膠原纖維和一層薄薄的肌肉，乳頭平均高度為0.9公分；所謂的乳頭凹陷指的是乳頭往內凹，側面看不到凸出的乳頭，可能單側或雙側發生，發生的原因又分為先天及後天，先天性乳頭凹陷通常是雙側凹陷。

至於後天的乳頭凹陷，李忠懷說，可能是乳腺炎、乳管擴張或手術等原因，也有可能是良性或惡性腫瘤所引起，良性的乳頭凹陷通常是漸進的過程，如果持續數年，惡性腫瘤的可能性就會比較高，婦女如果出現乳頭凹陷，有異常都應進行切片檢查。（編輯：陳仁華）1100408

(中央社)