桃檢2019年11月偵辦一起毒郵包案，送驗的6.5公斤安非他命市價達千萬卻不翼而飛，檢調向下追查時任調查局航基站機動組組長徐宿良，懷疑其與毒蟲有勾串，洩漏情資以換取不法之財。據了解，調查局前往徐家中搜索出大量精品，以及逾5000萬元的現金，徐與徐妻30日遭聲押禁見，而徐與徐妻奢華的生活照片隨之曝光，引起社會譁然。

據了解，航基站2019年間在桃園地檢署指揮下查獲一起安毒案，同年11月由時任組長徐宿良指示調查官鄭翊運送6.5公斤安非他命到調查局鑑識科學處鑑定，運送途中毒品遺失，航基站事隔一年，才在去年向調查局局本部報告，全案因此曝光。

檢調擴大偵辦此案，於29日聯合北機站人員前往搜索徐宿良與其妻子李翠萍的住處等4點，共計於現場查扣數百萬現金及存款、名牌包、名表、名車，檢方追查出徐的月薪10萬元，問及徐宿良財產來源，徐卻支支吾吾，聲稱是岳母所贈。

檢視徐宿良妻子李翠萍的臉書則發現，李翠萍出手闊綽，日子過得相當富裕之外，也不吝嗇與親友分享，李則自稱是各大專櫃百貨的VIP，不論是愛馬仕、LV、Dior、GUCCi等，均可從臉書版面上瀏覽到包包、絲巾以及服飾，此外徐宿良的座車為賓士休旅車，可見生活極盡奢華。

李翠萍擁有LV名表。（翻攝當事人臉書）

李翠萍擁有大量愛馬仕絲巾。（翻攝當事人臉書）

李翠萍的LV精品包包。（翻攝當事人臉書）

據了解，李翠萍在臉書上高調炫耀財力的行為引起調查局人員的關切，全案才因此曝光，浮上檯面。而先前曾傳出徐宿良為卡奴，曾扣薪遭列為調查名單，對此，調查局局長呂文忠今日於立法院接受質詢時證實，徐宿良先前卡債問題嚴重，但因緝毒能力受肯定，才被升任當組長，但是否勾結毒梟，仍待後續釐清。

(中時新聞網)