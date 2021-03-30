婚後才發現自己是婆婆與老公間的第三者！大陸一名人妻結婚後與丈夫、婆婆同住，某天夫妻倆熟睡時，婆婆突然闖進房拍打丈夫的屁股，人妻氣得與婆婆理論，竟被回嗆搶走她的兒子，這才驚覺自己是老公與婆婆之間的第三者，氣得決定放生，最終以離婚收場。

據《網易新聞》報導，這名人妻與丈夫結婚後，婆婆仍規定每逢一、三、五，兒子必須與她睡同房，其餘四天夫妻才能一起睡，可以婆婆有時卻會在夫妻倆熟睡，突然闖進房「搶人」，丈夫又不敢違背媽媽的意思，讓人妻感到失望不已。

據了解，這對夫妻交往近2年才結婚，雖然丈夫來自單親家庭，但人品好，人妻認為他可以託付終生，就決定嫁給他，新婚時2人過著甜蜜的日子，直到婆婆搬進來同住，一切都變了。

婆婆搬進來第一天就下馬威規定：「以後我兒子每週一、三、五晚上都要和我睡在一起」，婆婆的做法讓人妻百思不得其解，驚愕地看著丈夫，對方也莫可奈何， 到了晚上，婆婆竟未經允許在夫妻倆的衣櫃裡翻箱倒櫃，尋找自己兒子的睡衣，還說：「以後我兒子的睡衣由我來管，今天兒子睡我房裡，你一個人睡吧」，人妻聽後當場傻眼。

某天夫妻倆同寢時，婆婆卻在一大早闖進房內，被子掀開後，用手拍打丈夫的屁股，當時丈夫僅穿一條內褲，人妻受不了與婆婆理論，竟被回嗆：「妳搶走了我兒子」，讓她聽了當場崩潰，覺得自己才是拆散他們母子的第三者，加上丈夫無法處理婆媳間的關係，最後只好離婚收場。

(中時新聞網)