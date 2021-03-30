人在失望無助時會尋求信仰的協助，但過了頭恐會變成迷信。一名女網友抱怨婆婆相當的迷信，更列出6大事蹟，表示小孩只要有一點症狀，婆婆就一定要帶去廟裡走一趟，就連小孩睡覺會不斷翻身，婆婆也堅持要帶去收驚，搞得原PO心超累，「真的是無言以對的迷信」。

無奈的原PO今(30日)在靠北婆婆2.0上抱怨，婆婆迷信的程度讓她相當無言，更列出6大最讓她受不了的事件，首先她剛出月子中心時，孩子正在熟悉家中環境，難免半夜會哭鬧，婆婆堅持要帶去收驚；接著當時孩子在戒包巾時，手接觸到外界，偶爾受到驚嚇也要去收驚。

原PO接著說，孩子漸漸長大睡覺會翻來翻去，也說要收驚；孩子吸收好發育太快也是；孩子喜歡探索，對任何事物感到好奇，會不斷動來動去這也要收驚，最後，當初從全母奶改成配方奶過程不順利，婆婆也不放過，仍然堅持去廟裡收驚的要求，讓她無言以對內心大翻白眼，「我想該收驚的不是孩子！」

原PO的厭世文發出後得到不少網友回應，有網友相當有共鳴，「我家也是」、「這真的是她們的日常，不意外。但只要過程或結束後不要給孩子亂吃香灰或符粉的，我都睜一隻眼閉一隻眼」、「婆婆真的以為收驚治百病嗎⋯」、「是要收妖吧」、「我覺得收掉妖婆會比較實在一點」、「妳應該硬起來拒絕，該收驚的是婆婆本人」。

(中時新聞網)