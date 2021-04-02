小刀2日以特別嘉賓身分，出席「斯巴達障礙跑競賽」親子戶外訓練活動，他談及《全明星運動會》第二季賽況，先前以42歲高齡參賽的他被酸民唱衰，但耐力與正能量連領隊錢薇娟都讚賞，剛過43歲生日的他希望可以讓同齡層看到，進而願意運動。紅隊領隊江宏傑與老婆福原愛正經歷婚變，問及江宏傑錄影現況，小刀表示：「他很勇敢，錄影現場永遠站在鼓勵、關心大家的角度，雖然大家都很關心，但沒人那麼白爛去問，我心裡覺得他真的很棒，不管發生什麼事，在現場還是領導角色。」

小刀提及活動當下，籃隊還在練習中，自己心中也很掛念隊員，「我們變成一家人，這節目會讓我們成為一輩子的兄弟姊妹」。他還透露籃隊有聊到希望可以哪天一起唱一場，最初是鼓鼓跟小春聊到這念頭，「但因為還在賽事忙碌中，內容還沒談，只是有這想法可一起做更多事情」。

小刀11日會到高雄參加斯巴達成人賽，他表示女兒之前參加小勇士，她以斯巴達為榮，獎牌還放房間，很在乎榮譽感。而他坦言在《全明星》滿身傷，「最近才跟曹佑寧聊天，右胯和左邊屁股都有傷，還有人韌帶破裂、肌肉拉傷，20個選手沒有例外」，明星選手們在節目中平均6天得學會3樣運動，「真的很不容易，佩服大家的堅持，我真心愛這個節目」。

(中時 )