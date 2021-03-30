一名女網友發文抱怨，閨蜜與丈夫鬧離婚，除了要她當證人，還半夜被載上陽明山陪哭3小時，問題是她只穿細肩帶就出門，差點冷死在山上。不過文章曝光後，眾多網友不關心夫妻離婚鬧劇，反而歪樓狂喊：細肩帶在哪裡？

臉書《爆料公社》刊出一篇文章，一名女網友表示自己渡過最尷尬也最悲慘的一個晚上，因為朋友找自己去當離婚證人，而自己正是朋友結婚時的伴娘。原PO表示朋友結婚6年有一個小孩，下午夫妻倆同時call她，當下就心覺不妙。

之後朋友開車來找原PO，崩潰大哭說老公要跟她離婚！一路上朋友抱怨老公的不是，到了對方家，朋友老公大爆炸，原PO才得知「女方跟男方都雙薪，但女方的錢沒有用在家用，家用等所有支出都是男方負擔」、「男方是做保險經理人，嘴吧當然很利害，所以，就偶爾....好啦！常常虧」、「女方因為不想要再有孩子，已經有三年不讓男方碰她了」。

之後女的一直搶走原PO當證人簽名用的筆，男的則不斷遞筆給她；最後原PO被女方強拖出門，一路飆到陽明山上聽她狂哭3小時。最後原PO忍不住抱怨：「X！拎鄒罵只穿細肩帶就被載出門，差點沒冷死在山上....」。

結果眾多爆社社友看完，紛紛留言：「細肩帶在哪裡？」、「重點不在簽字，重點是伶鄒罵的細肩帶照」、「我想看妳的細肩帶出門照」、「我不關心這對夫妻怎麼了~我只要那個恁祖嫲的細肩帶加上吹冷風的照片~~」、「我整篇重點只關心細肩帶 請問我這樣畫重點正常嗎」、「我笑死，好活潑生動的證婚人、伴娘兼見證人」。

(中時新聞網)