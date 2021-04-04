基隆人妻小貞（化名）與洪姓丈夫結婚近20年，去年赫然發現丈夫長期外遇，經常留宿女同事阿妹（化名）家中，還手牽手逛西門町商場，氣得她向小三提告求償280萬元。阿妹辯稱與洪男只是好同事，牽手是因為剛爬完山氣喘發作，對方好心照顧。基隆地院審理認為，洪男與阿妹多次於公共場所長時間牽手、親暱如情侶，顯然已逾越一般男女正常互動，判小三須賠償人妻8萬元。可上訴。

根據判決書，小貞指控，自己與丈夫結婚近20年，育有2名子女，去年底兩人離婚，才赫然發現丈夫疑似長期偷吃女同事阿妹，兩人不但手牽手逛西門町商場，丈夫更多次留宿阿妹住處。深感憤怒的小貞，向阿妹提告求償280萬元。

阿妹辯稱，與洪男只是好同事、一般朋友關係，在西門町手牽手，是因為自己剛爬完山、氣喘發作不舒服，洪男好心攙扶。

不過基隆地院調閱影像，發現洪男與阿妹手牽手、神色自若漫步於公共場所，完全看不出身體不適、攙扶的情況，不採信阿妹說法，認為兩人行為侵害小貞配偶權，審酌雙方學歷、經濟能力，判阿妹須賠償8萬元，全案仍可上訴。

(中時新聞網)