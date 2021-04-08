北投警分局馬姓員警，騷擾當分發的小女警1年多之久，2019年9月9日因強逼女警下跪5分鐘，被控以強暴方式妨害女警自由，依強制罪起訴。分局以2人間有不當男女關係為由調整服務單位，女警駁斥「不可能會喜歡這樣人」，後經申訴仍遭駁回，小女警今年3月已提出離職獲准。

女警提告指，馬男2019年2月14日情人節，1天撥打129通語音電話，女警拒接後，馬傳訊「去你公司找你問清楚」。之後馬男利用報股票明牌的機會，藉教投資賺錢，編造女警打電話給他，插播害他下單中斷，損失10萬，若不答應他3件事，就要向長官檢舉女警身上有刺青，7月底又傳訊「刺青先玩」、「我不信沒辦法弄你、走著瞧」，女警只好順從馬的話語加以安撫。

女警提告恐嚇時指：「馬男一直說我喜歡他，但我並沒有，馬說我說謊，要我跟他去測謊。我就跟馬說可以去測，但測完就再也不要來煩我」。作為答應的3件事中第1件，而馬預約後測謊中心，女警藉故躲到南部，馬又恐嚇要去她家鬧。

北投警分局調查，同年5月凌晨1點，在路邊拉背包，並將裡面物品倒在派出所值班台。9月間，馬為了兌現小女警答應有3次可以要求她做什麼事情的權利，逼迫下跪、罰站，分局介入調查並將案件函送檢方後續偵辦。

去年12月，分局督察組以女警擅離崗位、不當男女關係，將女警記過1次病調地服務，後經女警申訴仍遭駁回，女警表示「心寒、失望」辭職，6月確定離職。北投警分局今日表示，9月前女警並未向長官反應，督察組已在糾紛發生後介入調查，釐清始末，認定2人言行失檢、衍生事端，均調離本分局，並追究考核主管監督不周責任。

(中時 )