曾在PTT轟動一時的「台大五姬」，雖然各自在不同領域發展，一舉一動仍能引起外界關注，其中唯一沒有進演藝圈的劉乃潔（獸醫乃），畢業後持續攻讀學業，而吳依潔（戲劇依）則是嫁入豪門後，重心放在家庭上。

「台大五姬」余函彌（資工彌）、翁滋蔓（農推蔓）、陳匡怡（國企匡）、吳依潔（戲劇依）及劉乃潔（獸醫乃），10年前憑著高學歷和亮麗外型爆紅，氣質出眾成為不少人心中的女神，即使多年過去，仍讓人難以忘懷。

余函彌成立服飾品牌，吳依潔婚後在家相夫教子。(圖／翻攝自IG)

翁滋蔓、陳匡怡近來鮮少演藝作品。(圖／本報系資料照)

5個人中唯一沒進演藝圈的劉乃潔，專心攻讀獸醫專業，畢業後到英國劍橋大學念書，並受邀到英國國會發表研究，並順利拿到博士學位，成為五姬中唯一的博士。

而吳依潔畢業後成為新聞主播，2014年嫁給神旺大飯店董事長蔡衍榮獨子蔡紹仁後，專心在家相夫教子，已是3個孩子媽的她，仍保養得宜，身材相當火辣。

另外，余函彌、翁滋蔓、陳匡怡都選擇出道當藝人，余函彌因為不適應演藝圈退出，現轉行經營服飾店，憑著自創品牌站穩腳步，而翁滋蔓在戲劇、主持、歌唱都有發展，近年鮮少公開曝光，去年被拍到和闊少當街調情，不過事後澄清雙方只是朋友關係。

而有「小周慧敏」之稱的陳匡怡，因演出電視劇《我可能不會愛你》中Maggie一角爆紅，之後也參與戲劇、電影演出，雖然近來鮮少出現幕前，偶爾還是會接活動、上節目通告，對投資小有心得的她，也投資股票和基金。

(中時新聞網)