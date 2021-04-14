美國洛杉磯警察2020年6月在一場抗議行動中，對一名抗議男子的下體發射泡沫彈。

美國洛杉磯一名男子12日提告洛杉磯警察局，指控員警在2020年6月的一場抗議行動中，對手無寸鐵、不具威脅的他過度使用武力，故意對他的下體發射泡沫彈，導致他的睪丸腫脹成葡萄柚，最後「爆炸」破裂，所幸經過急救後，男子保住睪丸，但自此面臨心靈創傷，尚未恢復。

美國明尼蘇達州資深女警11日誤將手槍當成電擊槍，錯殺非裔男子，引爆當地怒火，現在又傳出洛杉磯警察過度使用武力事件。《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導，洛杉磯29歲男子蒙泰馬約爾（Ben Montemayor）12日提告洛杉磯警察局長摩爾（Michel Moore），指控警察濫權。

蒙泰馬約爾指出，去年6月在好萊塢參加街頭抗議時，他手舉著大型標語，呼籲裁減警察經費，當時鎮暴警察朝著抗議人士步步進逼，他稱沒聽到警方的驅離指示，不過仍朝著他認為是警方希望的方向走去，這時2名警察衝上前搶走他的標語，把他往後推。

訴狀指出：「蒙泰馬約爾手無寸鐵地站在那裡，沒有反抗警方拘捕，對周遭任何人都不具威脅性，只有被暴力推擠，但是距離他不到10英尺（約3公尺）距離的第3名警察卻拿綠色發射器對準蒙泰馬約爾，刻意對他的陰部發射高速塑膠泡沫彈。」

警方當時的隨身攝錄機畫面也顯示，一名警察將蒙泰馬約爾往後推，男子舉高雙手，一名警察近距離對準他的下體發射子彈。根據洛杉磯警察局的政策規範，只有在對警察構成人身威脅時，警察才可以對抗議人士使用這類型武器。

訴狀也指出，被打中後，蒙泰馬約爾的2顆睪丸立刻腫了起來，右邊陰囊腫成葡萄柚大小，附近急診室醫生為他進行超音波檢查後，發現陰囊「爆炸」、破裂，有失去蛋蛋風險，立即為蒙泰馬約爾進行緊急手術，一部份又一部份的拼接回破裂的陰囊。

儘管順利保住蛋蛋，但是這起事件也讓蒙泰馬約爾心靈受創，他現在仍會經歷情緒傷痛，每當看到警察，腦海裡就會閃現被警察攻擊的畫面。

蒙泰馬約爾的辯護律師史托莫（Dan Stormer）指出這起事件是警察非法濫權、暴力對待和平示威者的恐怖例子，指控洛杉磯警察局必須為這些案例負責。

值得注意的是，洛杉磯警察局武力評估委員會（Use of Force Review Board）9日才發布報告，內容僅建議讓發射子彈的員警進行戰術彙報，甚至指出員警開槍的情況符合政策。

蒙泰馬約爾12日表示對報告內容相當失望。

(中時新聞網)