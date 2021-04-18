33歲歌手鄧福如(阿福)與知名YouTuber陳孜昊（HowHow）結婚2年，感情恩愛育有1子。然而人紅是非多的阿福，近日就遭美甲師老闆娘指控與她男友發生婚外情1年，還害人流產。對此小倆口也攜手反擊不實指控，阿福透露已將一切將由司法處理，不對外回應，HowHow更強調與妻子深愛彼此，非常幸福。只是近日網路上又流出一張號稱是美甲師從男友手機中翻出的阿福偷情對話，引發PTT網友熱議。

有網友今(18日)突然在知名網路論壇Komica(K島)PO出兩張對話截圖，一張疑似是美甲師與阿福的對質談話，至於另外一張截圖則是寫有「那妳要扣哪裡」、「幫你舔舔」、「見面直接開戰ㄅ」的超曖昧對話，該網友聲稱是此曖昧對話為美甲師翻男友手機得來的。

疑美甲師再曝與阿福對話。(取自K島)

該網友更詳述這兩張對話截圖的來龍去脈，「此事件為2020年去年號哥想用錢解決被罵，底下那張白爛貓是16號，對方看號哥（HowHow）跟鄧發新聞要告美甲師，美甲師氣到貼鄧外遇對話...」。

疑美甲師從男友手機中翻出的鹹濕對話。(取自K島)

這兩張對話截圖更流傳至PTT八卦版，引發網友熱議，但評論也兩極，有人訝異直呼「舔舔耶，直接開戰真爽」、「可憐號歌，加入回收產業」、「如果是虛構的，就不會有人說話還會發抖了」，但也有不少網友光憑兩張圖根本不能當成阿福出軌證據，「我拿兩個帳號也能講出一堆阿里不達的劇情，來點證據好嗎」、「這種對話也能當證據？」。

鄧福如與HowHow日前攜手反擊美甲師不實指控，讓美甲師超火大，發出強硬聲明表示不會再顧及任何以小孩發展之理由，再姑息婚外情卻反咬人之當事人，還稱已將所有錄音檔、歷史記錄、不雅照片文字提供律師做處理，強調：「我方只要求當事人的誠意道歉，倘若未收到當事人之道歉，絕不撤告毀謗之聲明。」

(中時新聞網)