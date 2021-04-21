【LIVE直播】兩例國籍航空機師確診感染源不明 指揮中心記者會說明最新情形｜2021.04.21

中央流行疫情指揮中心統計，昨天單日接種AZ疫苗人數，首度降到一千以下，昨天單一日只有775人接種，累積3萬4千多人。今天開始，自費對象可以施打外，指揮中心今天也公布，疫苗接種對象再擴大到第五、第六類，包括警察、憲兵、長照機構照顧者，共增加25萬人，總計6類公費對象人數達到86.8萬人。

指揮官陳時中表示，後天開始追加兩類公費施打對象，第五類為維持治安社會機能的警察、憲兵，共5萬人，第六類是維持機構社福照護系統運作，包含照顧系統的人員和受照顧者，約20萬人，六類公費對象加起來共約86.8萬人。

圖為目前開放的6大類AZ疫苗公費施打對象，總計86.8萬人要打完31萬多劑AZ。(中時新聞網製圖)

外界關心，今天宣布開放的第六類長照人員當中，是否有包含外籍社福類移工？陳時中表示，當然是包括在內，安養照顧者及工作人員、社工與移工，因為都是有居留證者，不過僅限於以安養養護、長期照顧機構，家戶內的照顧者不在此範圍。

由於安養機構多半行動不便，陳時中表示，因此會先調查機構的需求有多少人有意願來接種，會看他們的需求，考量行動不變，馬上調查機構的需求有多少人有多少的量，會比較是計畫性的來接種，會看他們的需求，因為如果人多的話，就會集體接種的方式，會先做意願調查後再主動幫他們接種。

公費疫苗接種對象再擴大，中央流行疫情指揮中心今(21)日指出，考量維持治安等社會機能工作者，與維持長照社福機構與社福照護系統運作之工作者及住民，皆為COVID-19高感染風險或感染後容易產生嚴重併發症之族群，為使上述對象及早獲得免疫保護力，自4月23日起，開放警察、憲兵等維持社會機能運作必要人員及長照社福機構、社福照護系統之人員與受照顧者等接種計畫所列第五及第六類實施對象接種COVID-19疫苗。

指揮中心說明，本次開放對象之第五類資格，是由各目的事業主管機關認定後報請指揮中心核定，目前各目的事業主管機關已陸續進行相關人員之列冊作業，接獲主管機關通知已核定接種需求之人員，可自4月23日起至全臺(含離島)174家接種醫院之預約網址或COVID-19疫苗接種服務專線，預約COVID-19疫苗接種事宜，並依預約時間日攜帶健保卡等身分證明文件準時前往接種。而社福照護系統之人員與受照顧者等第六類對象，將由地方政府衛生局協助規劃安排接種事宜。

指揮中心提醒，民眾於疫苗接種前，應與醫師討論評估相關風險後再接種；接種後應於接種單位休息並觀察至少30分鐘，無恙後再離開。此外，由於服用避孕藥與接受荷爾蒙治療為引起血栓之危險因子，建議現階段前述對象接種前後停藥至少28天；如接種疫苗後14天內，出現呼吸困難、胸痛、持續腹痛、四肢腫脹或冰冷、持續嚴重頭痛或疼痛加劇、視力模糊、非注射部位出現不尋常出血點、紫斑等症狀，應立即就醫告知疫苗接種史，以釐清病因，儘速診治。

(中時新聞網)